Hyllar VSK-anfallare: ”Liknar Peter Crouch”

Mikkel Ladefoged har fått en flygande start på årets allsvenska.

Nu får VSK-stjärnan lovord över sig.

– Det är en Peter Crouch-liknande anfallare, men han har också god teknik och är bra på att vrida och vända, säger SVT:s expert Magnus Eriksson.

Mikkel Ladefoged leder den allsvenska skytteligan med fem gjorda mål, trots att Västerås SK endast spelat fyra omgångar. Danken stod därtill för ett hattrick i VSK senaste match mot BK Häcken.

Den tidigare Djurgårdskaptenen, numera TV-expert för SVT, Magnus Eriksson hyllar Västerås danska anfallare och jämför honom med en engelsk kultspelare.

– Det är en Peter Crouch-liknande anfallare, men han har också god teknik och är bra på att vrida och vända, säger Eriksson.

2024 slutade Västerås sist i allsvenskan med minst gjorda mål i serien. Just det bristfälliga målskyttet bedömdes vara VSK:s akilleshäl det året.

Där kan Ladefoged bidra med mycket, menar Eriksson.

– Tittar man på VSK sist de var i allsvenskan så hade man ingen som gjorde de här målen. Det är en bra anfallare som VSK har och som man kommer förlista sig på under den allsvenska säsongen.

Västerås SK spelar sin nästa match redan på söndag, då man gästar Brommapojkarna på Grimsta IP.