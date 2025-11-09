IFK Norrköping tvingas kvala: ”Skit”

IFK Norrköping föll ihop mot IFK Göteborg.

Nu måste Peking kvala mot Örgryte IS för att kunna säkra ett allsvenskt kontrakt.

– Det är tungt och skit liksom, säger Peking-tränaren Martin Falk till Aftonbladet.

Foto: Bildbyrån

IFK Norrköping hade allt i egna händer inför den sista omgången i alsvenskan mot IFK Göteborg. Allt som krävdes var att inte förlora – men de lyckades inte.

Efter en tillställning på Gamla Ullevi som avbrutits, var slutresultatet 2–0 till Blåvitt.

Efter matchen var det uppgivet i Norrköping-led.

– Vi mår skit i dag, sedan är det bara på’t igen. Vi har fått två chanser till så det är bara att skapa energi i veckan. Det finns inget annat, säger Christoffer Nyman till Aftonbladet.

Huvudtränare Martin Falk:

– Det är tungt och skit liksom. Man får bryta ihop i dag, i morgon är en ny dag. Då ska vi försöka lösa det.

Nu väntar kval mot Örgryte IS där det i två matcher ska avgöras vilket lag som säkrar allsvenskt kontrakt 2026.

– Det är två matcher, två finaler som blir som två halvlekar. Det är det vi behöver lägga all kraft på. Det är ett bra lag (Örgryte) med en bra tränare. Jag har klart inte gjort allt arbete kring dem, allt fokus har legat på oss, säger Falk.

Dubbelmötet spelas den 22 och 29 november.









