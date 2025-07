IFK Värnamo försökte flytta matchen mot Gais: “Tvärnej” 

IFK Värnamo dras med sjukdom i truppen inför lördagens match mot Gais.

För FotbollDirekt berättar klubbchef Lisa Lidén att man försökte flytta matchen – men fick ett blankt nej.

– Det var tvärnej på det och de hänvisade till sin grundplanering för perioden, säger hon till FD.

Det var under gårdagen som IFK Värnamo meddelade att de tvingats ställa in onsdagens träning på grund av att åtta spelare uppvisat sjukdomssymptom.

– Spelarna som är borta är hemma med lätt ont i halsen och hosta. För att inte öka spridningen så beslöt vi att ha en individuell träningsdag för de spelare som är friska. Omklädningsrummet som kan vara en möjlig smittokälla har sanerats under morgonen, sade Dale Reese, medicinsk koordinator, till Värnamo Nyheter igår.

Dagen efter, torsdag, har läget förbättrats något i Smålandsklubbens trupp när FotbollDirekt ringer upp klubbchef Lisa Lidén.

– Vi var snabba med att agera igår när vi hörde att vissa hade symptom. Vi tror och uppfattar att vi idag (torsdag) har fått ganska bra stopp på läget och att det är mycket bättre. Med det sagt är det inte helt ovanligt att, om det kommer in ett litet virus i ett lag eller grupp som umgås mycket och tätt, så sprider det sig snabbt. Jag tror att vi har fått stopp på det värsta och det mesta, säger Lisa Lidén till FotbollDirekt och tillägger:

– De flesta är på träning nu kan jag säga och även våra fysios och koordinatorer vad gäller medicin är där också. Vi har koll på läget och vi kommer att lägga en kommentar på vår hemsida när vi har full koll på hur de mår, allihopa.

”Vi ringde Gais igår och försökte att flytta matchen”

Det gjorde också Värnamo, publicerade en kommentar på sin hemsida, där det står följande:

”Efter gårdagens inställda träning – till följd av sjukdom i herrtruppen – var laget tillbaka i gemensam träning idag”

– Flera av spelarna som varit sjuka är på bättringsvägen och vi har inga nya fall”, säger Matilda Stenholm, fysio i Värnamo, i ett uttalande.

Hur ser du på tajmingen med sjukdomsfallen?

– Det finns aldrig någon bra, så är det ju. Visst är det så att vi ringde Gais igår och försökte att flytta matchen ett par dagar framåt – men det var tvärnej på det. De hänvisade till sin grundplanering för perioden. I det läget vi var i igår kände vi att det var det vi måste göra för att se till att vi också får så bra förutsättningar som möjligt.

Vidare berättar Lidén att de som drogs med sjukdom under gårdagen fortsatt håller sig hemma under torsdagen. Däremot har de som var feberfria under gårdagen genomfört ett träningspass idag.

Oaktat hur många som är sjuka just nu kommer lördagens match mot Gais sannolikt att påverkas i någon mån. Frågan är dock i vilken utsträckning?

– Vi har som sagt vårt fysioteam på träningen nu och de har jobbat med lite tester och så där hela morgonen – så jag vågar inte ens uttala mig om det, avslutar Lidén.

Matchen mellan IFK Värnamo och Gais har avspark klockan 17.30 på lördag.