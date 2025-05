IFK Värnamo sämst i historien: ”En tomhet”

IFK Värnamo har förlorat sju raka allsvenska matcher.

Detta gör att man har stått för den sämsta starten i den allsvenska historien.

– Det är en tomhet, vi släpper in tre mål med en man mer, säger Simon Thern till Max.

Under lördagskvällen ställdes Halmstads BK mot IFK Värnamo i ett tidigt allsvenskt krismöte.



Då skulle hemmalaget gå segrande med 4-2 – trots att mittbacken Gabriel Wallentin fick syna det röda kortet i den 37:e minuten.



Förlusten för Värnamo var den sjunde raka i allsvenskan – av sju möjliga. Det innebär att de har stått för en historisk dålig start och befinner sig i en total kris.



Värnamos fanbärare och lagkapten Simon Thern:



– Det är en tomhet. Vi släpper in tre mål med en man mer. Jag har varit med om en del i min fotbollskarriär, men det har jag aldrig varit med om, säger han till Max efter matchen och fortsätter:



– Vi har extremt mycket boll, och jag tycker vi har perioder i första (halvlek) där vi är runt deras straffområde och är ganska nära. Sedan blir det lite mål från ingenstans. Det har varit så hela tiden, att vi släpper in mål där det inte krävs allt för mycket av motståndarna. Vi försvarar ju för dåligt.



Framgent hoppas Thern på en vändning för Värnamo, då det återstår många matcher.



– Man får ta varje match för sig. Det är 23 matcher kvar. Nu ser det inte ut som det finns något positivt efter sju raka torsk. Man får hoppas på att få med sig något resultat snart och bygga vidare på det. Man får försöka blicka framåt, bara, avslutar han.

