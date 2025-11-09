Inte önskat någon gentjänst från Dif: ”Funkar inte så”

Östers IF slåss för sin överlevnad i allsvenskan och är piskade att ta poäng mot Djurgården i sista omgången.

Samma Djurgården som Roberth Björknesjö gjorde succé hos ifjol – men några gentjänster har han inte bett Bosse Andersson & co om.

– Det funkar inte så direkt, säger Björknesjö med ett skratt till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Otrolig dramatik väntar i den allsvenska slutomgången i botten av tabellen.

Nykomlingarna Östers IF slåss för sin överlevnad i allsvenskan och är piskade att ta minst en poäng hemma mot Djurgården för att hoppet om spel i allsvenskan 2026 ska leva vidare. Växjöklubben går dock för mer än så.

– Vi går för tre poäng. När Ola och Öster ringde så tittade jag på schemat innan jag bestämde mig och jag visste egentligen att det skulle avgöras nu. Jag hade velat ha en bättre position, men tittar du på hur vi har höjt poängsnittet under den här tiden och vinner vi mot Djurgården så har vi dubbla poängskörden under den här tiden. Spelarna har gjort det fantastiskt bra, sen är det så att Degerfors har gjort det fruktansvärt bra och tagit mycket poäng. Vi har tagit väldigt mycket poäng trots tuffa matcher, jag tänker på Mjällby borta 1–1, Gais borta 1–1. Vi har haft Göteborg, nu har vi Djurgården, sedan har vi också haft några som placerar sig lägre i tabellen, säger Roberth Björknesjö till FotbollDirekt och fortsätter:

– Vi har tagit många poäng och gjort många bra prestationer, det är planen att göra mot Djurgården också och gör vi det har vi gjort allt vi kan. Jag tror även att vi har en väldigt god chans och gör vi det har spelarna gjort det magiskt bra, då har vi också en god chans att få spela vidare i allsvenskan.

Björknesjö är väl medveten om att hans Öster är piskade att ta poäng i sista omgången, en fördel kan dock komma att vara att Djurgården inte bör ha allt för mycket att spela för, även om Stockholmsklubben i teorin fortfarande kan ta fjärdeplatsen.

– Ja det är vi, men jag tycker också att vi är bra, vi blir också bättre och bättre. Vi saknade tre stycken sist och de kämpar och sliter hela tiden. De gör precis allt som de ber om, de ställer upp på allt. Jag tycker att de har gjort det fantastiskt bra och nu gäller det att avsluta det här med en maxprestation mot Djurgården. Vi har allt att spela för medan Djurgården, det är klart att de har en teoretiskt chans på fjärdeplatsen, men då ska både AIK och Göteborg förlora och det är väl inte så sannolikt ifall man ska vara krass.

”Det är ”Silenzio stampa” med alla”

Du nämner som sagt att Djurgården inte borde ha så mycket att spela för. Jag tänker efter din gärning i Djurgården, du har inte ringt Bosse Andersson och bett om någon gentjänst?

– Det funkar inte så direkt, säger Björknesjö med ett skratt.

– Det är ”Silenzio stampa” med alla. Jag har ju varit i BP i tio år, jag har jobbat med Stefan Billborn i fyra år och sedan tränade jag Djurgården förra året och alla är inbladade. Jag fokuserar bara på vad vi kan göra själva så bra som möjligt, sen har jag väldigt, väldigt bra koll på Djurgården. Så jag hoppas att vi ska fullfölja den gameplan vi har på ett optimalt sätt och göra en så bra prestation som möjligt.

Mötet mellan Östers IF och Djurgården går av stapeln på Visma arena och precis som övriga matcher denna slutomgång så är avsparkstid 15:00.