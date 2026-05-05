Jansson har förtroende för tränarduon: ”Kvar efter uppehållet”

IFK Göteborgs fotbollschef Jesper Jansson ger sitt stöd till tränarduon Stefan Billborn och Joachim Björklund efter storförlusten mot Djurgården i måndags.

– Vi måste tro på det vi gör, säger han till Sportbladet.

Efter 0–6-förlusten mot Djurgårdens IF har pressen ökat på IFK Göteborg tränarstab. Under tisdagen svarade fotbollschefen Jesper Jansson på medias frågor under en pressträff på Kamratgården. Där var han tydlig: förtroendet för Stefan Billborn och Joachim Björklund är intakt.

– Vi vet att vi jobbar på här och nu. Vi måste måste bara fokusera på att stå samman och tro på det vi gör. Vi vet att vi har ett jäkla bra team här. Nu måste vi få ut den energin på planen och ta poäng. Stefan och Jocke kommer att vara kvar här även efter uppehållet. Vi måste tro på det vi gör, säger Jansson till Sportbladet.

Göteborgslaget ligger näst sist i allsvenskan efter sex omgångar, med endast tre inspelade poäng. Missnöjet bland supportrarna märktes tydligt under matchen, där bortaföljet visade sin frustration genom att vända ryggen mot spelarna.

Efter de svaga resultaten och speciellt efter storförlusten mot Djurgården hölls ett möte med spelare och ledare.

– Vi pratade om vad som hände, vad har vi för kravbild, vad är det som händer, varför följer vi inte matchplanen. Vad är det som låser oss. Tydligt snack från tränarna och vissa av oss ledare också. Vi satt ner med tränargruppen innan också, säger han till samma tidning.

Nästa match för IFK Göteborg spelas hemma mot Hammarby IF.