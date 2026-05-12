Jesper Jansson bötfälls – efter domarilskan

Jesper Jansson kritiserade Rockson Yeboahs röda kort.

Nu tvingas IFK Göteborg-toppen böta 20 000 kronor.

Under Göteborgsderbyt mellan IFK Göteborg och BK Häcken drog försvararen Rockson Yeboah på sig ett rött kort.

Efter matchen var Blåvitts fotbollschef Jesper Jansson kritisk till domslutet och gick till verbal attack mot fjärdedomaren Granit Maqedonci. Enligt anmälan som skickades in av Maqedonci ska Jansson ha frågat om domarna var rasister, rapporterar Aftonbladet.

Blåvitt-toppen har erkänt att han frågade om domslutet grundade sig i rasism.

Janssons straff blir böter på 20 000 kronor.

”Genom att framföra att domslutet varit grundat på rasism har Jesper Jansson uttalat sig på ett sätt som varit otillbörligt och kränkande mot Granit Maqedonci. För det inträffade ska Jesper Jansson bestraffas med böter om 20 000 kr. Böterna är bestämda utifrån serietillhörighet och förseelsens art i enlighet med nämndens praxis.” skriver Disciplinnämnden i sitt beslut enligt Aftonbladet.