Johan Larsson hyllades: ”Gör mig väldigt varm i hjärtat”

Johan Larsson har gjort sina första allsvenska minuter för året.

Efter matchen mellan Öster och Elfsborg hyllades han av de tillresta bortasupportrarna.

– Det har betytt otroligt mycket, mer än jag själv hade trott, säger han till Sportbladet.

Inledningen på den allsvenska säsongen har varit tämligen bra för IF Elfsborg som befinner sig på en fjärdeplats i allsvenskan efter åtta spelade matcher.



En som inte har varit delaktig i någon av de sju inledande matcherna är lagkapten Johan Larsson, som antingen har suttit på bänken eller på läktaren.



Det är en vardag som Elfsborgs-ikonen inte har varit van vid då han står noterad för hela 344 matcher i den gula tröjan.



I söndagens match mot Öster fick den 35-årige ytterbacken göra sina första allsvenska minuter – då han byttes in med dryga tio minuter kvar att spela.



– Det var härligt, jättehärlig, säger han till Sportbladet och berättar vad han tänkte när han fick höra att han skulle bytas in:



– Att det var på tiden. Jag vet vad jag kan bidra med och tycker att jag kommer in och får visa det också på något vis. Jag tycker att det blir ett ganska bra inhopp. Stod emot offensivt bra och kommer med några gånger offensivt. Så otroligt härligt att få luftas lite.



Efter matchen, som Elfsborg vann med uddamålet, sjöng Elfsborg-klacken inte om segern eller matchvinnare Sebastian Holmén. De sjöng om Johan Larsson, som tog åt sig kärleken.



– Det har betytt otroligt mycket, mer än jag själv hade trott. Det är inget jag tar för givet utan någonting som jag tycker man ska förtjäna så det gör mig väldigt varm i hjärtat.

