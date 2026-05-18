Anderson gör säsongens första start – så startar lagen

Djurgården tar emot Sirius under måndagskvällen.

Då får Mikael Anderson göra säsongens första start.

Avspark 19:00.

För hemmalagets del för Mikael Anderson säsongens första start och Patric Åslund får istället starta på bänken. Oskar Fallenius saknas helt, och varför framgår inte.

Sirius fortsätter på deras vinnande koncept och kör samma startelva som senast.

Startelvor:

Djurgården: Rinne – Johansson, Tenho, Marques, Larsson – Siltanen, Finndell – Anderson, Hegland, Okkels – Lien

Sirius: Celic – Ekström, Soumah, Anker, Krusnell – Svensson, Heier, Lindberg – Jönsson, Ure, Bjerkebo