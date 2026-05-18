JUST NU: Tvingades kasta in handduken för Djurgården

STOCKHOLM. Max Larsson kom inte till spel mot Sirius.

Vänsterbacken bröt uppvärmningen och ersattes av kapten Adam Ståhl i Djurgårdens elva.

Foto: Bildbyrån

Bara tio minuter innan avspark i stormötet mellan Djurgården och Sirius tvingades hemmalaget till en sen rockad.

Max Larsson skadade sig under uppvärmningen och kunde inte kliva ut till spel.

I stället kastades ordinarie kapten Adam Ståhl in i elvan på vänsterbacken – och tog då också över bindeln från Piotr Johansson.

Följ liverapporteringen HÄR!