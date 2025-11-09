JUST NU: Öster åker ur allsvenskan – föll mot Djurgården

Östers IF tog emot Djurgårdens IF denna allsvenska slutomgång.

Matchen slutade 2–1 till Djurgården.

Östers IF tog emot Djurgården denna allsvenska slutomgången och förutsättningarna var glasklara för hemmalaget. Poäng var ett måste för att kontraktet ska räddas, samtidigt som resultat i andra matcher behövde gå Östers väg.

I början av matchen kom Djurgården till två farliga chanser. Målsprutan August Priske föll i en duell med Öster-målvakten Robin Wallinder men det renderade inte i straff. Strax senare stod Wallinder för en svettig parad när han räddade en nick från Priske.

I den 41:a minuten hotade hemmalaget på kontring som sedan vände i en jättechans för Djurgården. Då stod Wallinder återigen för en avgörande räddning på Patric Åslunds skott.

Strax innan halvtid slog Dennis Olsson ett inlägg framför Djurgårdens mål och Alibek Aliev nådde högst med huvudet och stångade in 1–0.

– Här behöver vi fokusera på att fortsätta gå framåt, gå för tvåan och ge en bra prestation i andra halvlek så får vi se vart det leder, säger Östers målskytt i paus till HBO Max.

Jublet i Öster varade inte länge när Djurgårdens Adam Ståhl tråcklade sig fram och smällde in kvittering direkt i andra halvlek.

I den 61:a minuten byttes Djurgårdens Albin Ekdal ut och gjorde därmed sin sista match, då han tidigare bekräftat att han lämnar klubben efter säsongen.

I den 79:e minuten vände Djurgården till 2–1 efter ett avslut av Patric Åslund. Strax innan matchen var över stänkte August Priske in 3–1 till Djurgården och Östers IF åker ur allsvenskan.

STARTELVOR:

Östers IF: Wallinder – Varmanen – Hedlund – Kricak – Olsson – Christensen – Suhonen – Ask – Uddenäs – Aliev – Ljung.

Djurgårdens IF: Rinne – Ståhl – Tenho – Danielson – Kosugi – Ekdal – Schüller – Fallenius – Åslund – Nguen – Priske.