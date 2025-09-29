Blåvitt upp på delad tredjeplats – bortaslog Öster

Östers IF jagar en plats i allsvenskan 2026.

IFK Göteborg jagar en plats i Europa-kvalet nästa år.

Under måndagskvällen tog sig Blåvitt ett steg närmare sitt mål – efter att ha vunnit med 2-0.



Redan i den tredje minuten var hemmalaget från Växjö nära att skapa sin första chans då man skickade in en hörna som hade kunnat skapa oreda.

Två minuter senare hotade Blåvitt sina motståndare för första gången i matchen. Detta genom ett skott från Thordarson som Wallinder inte hade några problem med. Åtta minuter in i matchen såg Daniel Ljung ut att ta ledningen för Öster men skottet från bra läge smög sig precis utanför stolpen.

I den 18:e spelminuten såg Max Fenger ut att ta ledningen för Blåvitt med huvudet – men Robin Wallinder visade klass i sin räddning och höll nollan intakt. Minuten senare var Blåvitt, flera gånger om, nära att trycka in ledningsmålet efter en hörna men bollen ville inte in. Som om det inte var nog där prickade Gustav Svensson stolpen med en nick som såg ut att studsa in i mål, men bollen ville inte korsa mållinjen och kunde rensas bort.

Mållinjes-räddning av Östers Robin Wallinder efter att Gustav Svensson skickat in en giftig nick! Fortsatt 0-0 på Spriris Arena 👀🔍 📲 Se matchen på HBO Max pic.twitter.com/VTBVTBKtGH — Sports on HBO Max 🇸🇪 (@sportshbomaxse) September 29, 2025

När halvtimmen fotboll närmade sig hade tempot i matchen avtagit något, och Öster känt på bollen klart mer än de föregående minuterna. Ett par minuter senare såg Dennis Olsson ut att servera Aliev till ett öppet mål, men Elis Bishesari kom ut och läste situationen fint.

Med ett par minuter kvar till pausvila hettade det till rejält när August Erlingmark gjorde ner Ansi Suhonen och blev tilldelad ett gult kort. Trots ett stort övertag från bortalaget var ställningen 0-0 i paus.

I inledningen av den andra halvleken skulle Ivan Kricak tilldelas ett gult kort för att ha gjort ner Fenger på ett regelvidrigt sätt. Ett par minuter senare gjorde samma Kricak ner Fenger igen, och fick syna sitt andra gula kort på kort tid. Det innebar att Öster fick spela klart matchen med tio spelare. På den efterföljande frisparken prickade Tobias Heintz stolpen och ut.

Med en timme spelad i Växjö skulle Kolbeinn Thordarson dra till med ett avslut från distans, som styrdes på Max Fenger och förbi Robin Wallinder. Kort därefter skulle matchen avbrytas för en stund, på grund av inkastade föremål.

IFK Göteborg tar ledningen genom Max Fenger, 1-0! 🔵⚪ 📲 Se matchen på HBO Max pic.twitter.com/pq8FKUZt6R — Sports on HBO Max 🇸🇪 (@sportshbomaxse) September 29, 2025

Med en man mer var det IFK Göteborg som hade den mesta av bollen och skapade de flesta av chanserna. Detta utan att komma riktigt nära när matchuret hade passerat 80 minuter. Då slog Kolbeinn Thordarson en frispark rakt på mål som Wallinder enkelt kunde fånga.

Strax därefter var Matias Tamminen nära att kvittera matchen när han sprang sig loss, men avslutet gick rakt på Bishesari. En minut innan matchens sista ordinarie minut smällde Thordarson in matchens andra mål från nära håll och säkrade tre poäng för Blåvitt.

***

Startelvor:

Östers IF: Wallinder; Varmanen, Adolfsson, Kricak, Olsson – Ask, Suhonen, Noah Söderberg – Uddenäs, Aliev, Ljung.

IFK Göteborg: Bishesari; Eriksson, Svensson, Erlingmark, Tolf – Thordarson, Kruse – Santos, Heintz, Pascal Lundqvist – Fenger.