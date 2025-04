IFK Göteborg tog tre viktiga poäng mot Värnamo

Den tredje omgången av allsvenskan fortsätter under söndagen.

På Finnvedsvallen i Småland tog IFK Värnamo emot IFK Göteborg.

Matchen slutade 1-0 till gästerna.



Efter två allsvenska omgångar 2025 stod IFK Värnamo på noll poäng efter att första ha förlorat med 1-2 mot Sirius på hemmaplan och sedan åkt hem från Degerfors med en 0-1-förlust.



IFK Göteborg kom i sin tur från en 0-4-förlust borta mot Hammarby IF i premiären och slog senast Halmstads BK med 1-0 på Gamla Ullevi förra helgen.



Under söndagen ställdes de mot varandra för att kampera om tre färska poäng.



***



På ett soligt Finnvedsvallen i Småland inledde bortalaget med att direkt ta hand om bollinnehavet och tryckte framåt.



Med dryga sex minuter spelade slog Tobias Heintz in ett inlägg i boxen som så när nådde en blåvit spelare i boxen. Kort dessförinnan hade Imam Jagne ramlat i straffområdet och den tillresta bortaklacken ropat på aktion från domaren, som inte lyssnade.



Efter en bättre inledning av Blåvitt visade Värnamo att de också kunde trycka på framåt för att skapa målchanser. Närmast kom Calle Johansson och Johnbosco Kalu som testade avslut från distans.



I den 27:e minuten kom Värnamo, genom Victor Larsson, till en fin chans när han sköt mot den första stolpen och tvingade Dahlberg till en vass räddning.



Med 38 minuter på klockan hade Jonas Bager avancerat fram på offensiv planhalva och spelade bollen vidare till Ramon Pascal Lundqvist – som i sin tur slog en snygg yttersida in till Max Fenger som nickade in 1-0 för IFK Göteborg.



I den 46:e spelminuten kombinerade Sebastian Clemmensen och Imam Jagne sig fram till ett fint skottläge i boxen, men den förstnämnde halkade i samband med avslutet.



Det blev även det sista som hände i den första halvleken och ställningen var 1-0 till bortalaget.



I inledningen av den andra halvleken gick IFK Värnamo in med en hög frenesi och försökte trycka upp sina lagdelar. Däremot stod Blåvitt emot bra och hade även de chanser att utöka sin ledning.



Efter en dryg timmes spel hittade inbytte Adjei in till Albin Lohikangas som sög ner bollen på bröstet och så när träffade bollen med en konstspark. Fem minuter senare var Kenan Bilalovic framme och höll på att styra sitt avslut på mål.



Med 15 minuter kvar av matchen ägde hemmalaget den mesta av bollen och hade ett farligt läge när Calle Johansson testade Pontus Dahlberg som stod för en fin parad.

Hemmalaget fortsatte trycka på under slutet av matchen men IFK Göteborg stod emot bra.



Ett mål kom aldrig för hemmalaget som därmed förlorade sin tredje raka match för säsongen.





***



IFK Värnamo: Andersson; Björnström, Grozdanic, Rapp, Larsson – Lohikangas, Le Roux, Thern – Kalu, Alsalkhaldi, Johansson.



IFK Göteborg: Dahlberg; Santos, Svensson, Bager, Tolf – Kruse, Lundqvist, Jagne – Clemmensen, Fenger, Heintz.