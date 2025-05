JUST NU: BP går för kvittering på Strandvallen

Under måndagskvällen fortsätter den tionde allsvenska omgången.

I Hällevik tar Mjällby AIF mot Brommapojkarna.

Matchen är igång – följ den här!

Efter nio allsvenska omgångar befinner sig Mjällby AIF på en tredjeplats med 20 inspelade poäng.



Åtta placeringar bakom, med tio poäng, befinner sig Brommapojkarna med en match mindre spelad.



Under måndagskvällen ställs de två lagen mot varandra.



***



På Strandvallens gräs inleddes matchen med två lag som inte var oävna för att gå framåt. Båda lagen tryckte på för att skapa matchens första målchans.



Med fem minuter på klockan tappade Even Hovland bollen i ett farligt läge varpå Jacob Bergström snappade upp den, blev nedgjord och tilldelades en frispark. Hovland tilldelades ett gult kort och frisparken gick senare över mål från Røjkjaer.



En kvart in i matchen hade båda lagen skapat ett par farliga chanser som hotat vardera målvakt.



Matchens första mål dröjde till den 23 minuten. Då tog Abdoulie Manneh emot en boll utanför straffområdet, vände upp, och tryckte in bollen vid den bortre stolpen.



Med 32 minuter på klockan slog Stroud in ett inlägg mot Jacob Bergström som vände upp och drog till från nära håll. Skottet var bra och på mål, räddningen från Davor Blazevic var däremot av högsta kvalitet.



Ett par minuter innan den första halvleken var över spelade Daleho Irandust fram Kevin Ackermann till ett fint läge, varpå Noel Törnqvist kom ut och stod för en fin parad.



Inför den andra halvleken genomförde bortalaget ett byte. In kom Adam Jakobsen som ersatte Wilmer Odefalk.



I den andra halvleken inledde BP optimistiskt och tryckte på för en kvittering. Däremot gjorde de det mot ett ramstarkt Mjällby som även de tryckte upp framåt när tillfälle gavs.



***



Strandvallen:



Mjällby: Törnqvist; Johansson, Iqbal, Pettersson, Stroud – Stavitski, Gustafson, Gustavsson, Røjkjaer – Manneh, Bergström.



Brommapojkarna: Blazevic; Karlsson, Hovland, Zandén, Timossi Andersson – Odefalk, Irandust, Lind – Alladoh, Ackermann, Junior.