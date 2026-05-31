Bajen-profilen sänkte Rosengård – BP fick med sig tre viktiga poäng

Rosengård tog emot Brommapojkarna i damallsvenskans åttonde omgång.

Ellen Gibson och Adelina Engman sänkte Skånelaget.

Bottenmötet mellan Rosengård och BP slutade i seger för huvudstadsklubben.

Första halvlek slutade mållös och chansfattig men i andra halvlek blev det helt annorlunda.

Med dryga halvtimmen kvar av matchen tilldelas bortalaget en straff. Då kliver Adelina Engman fram och sätter den i mål. Bara minuter senare kunde Ellen Gibson nicka in 2–0 bakom förre lagkamraten Moa Edrud. Målet var Gibsons tredje mål i damallsvenskan och hennes första för BP.

Rosengårds hopp väcktes igen när Molly Johansson kunde reducera men trots det blev det inga poäng. Det slutade med seger för Stockholmslaget.