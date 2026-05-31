Ellen Wangerheim lämnar återbud till U23-landslaget

Ellen Wangerheim och Emma Holmqvist lämnar återbud till U23-landslaget.

U23-landslaget ska under kommande vecka möta Norge och Mexico i Kalmar. Magnus Wikman tog ut sin trupp tidigare i veckan och då fick Ellen Wangerheim göra comeback i truppen. Nu har hon dock lämnat återbud.

Varför Manchester United-anfallaren lämnat återbud är ännu oklart, men Felicia Schröder utgick skadad i Häckens seger mot Kristianstad och om Wangerheim ska ersätta Schröder i A-landslaget framgår inte.

Även Djurgårdens Emma Holmqvist lämnar återbud. Ersätter gör Ella Reidy och Ida Björnberg.