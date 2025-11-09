Blåvitt mot Peking – så ställer lagen upp
IFK Göteborg tar emot IFK Norrköping.
Inför kamratmötet så har nu startelvorna släppts.
Allsvensk slutomgång och kamratmöte med mycket på spel i Göteborg, då Blåvitt tar emot IFK Norrköping.
Hemmalaget slåss om fjärdeplatsen, medan IFK Norrköping slåss för sin överlevnad i allsvenskan.
Inför dagens drabbning så har nu startelvorna släppts.
STARTELVOR:
IFK Göteborg: Bishesari – Santos – Svensson – Erlingmark – Tolf – Thordarson – Kruse – Alioum – Brantlind – Heintz – Fenger.
IFK Norrköping: Andersson – Eriksson – Sögaard, Watson – Baggesen – Neffati – Traustason – Höög Jansson – Prica – Nyman – Sigurgeirsson.
