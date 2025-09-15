Heintz matchhjälte i blytunga segern

Göteborgsderby i allsvenskan.

BK Häcken tog emot IFK Göteborg.

Det slutade 2–1 till Blåvitt.

Det blev en drömstart för IFK Göteborg som jagar Europa-plats i den allsvenskan tabellen. I den 13:e minuten var Tobias Heintz påpasslig när Marius Lode inte lyckades rensa undan bollen från eget straffområde. Norrmannen drog till med ett distinkt avslut till 1–0.

Foto: Bildbyrån

Strax innan halvtid kvitterade hemmalaget. Mikkel Rygaard skapade sig yta och sköt in kvitteringsmålet och i halvtid stod det 1–1 i derbyt.

– Det är väldigt dåligt. Varje gång vi får en femtio-femtio boll slår vi den långt… Det blir för mycket att vi ger Häcken bollen direkt och då blir det tufft för oss, summerar målskytten Heintz den första halvleken till HBO Max.

I den andra halvleken var det Blåvitt som återtog ledningen. Återigen var det Tobias Heintz som hittade in med att avslut bakom målvakten Etrit Berisha. några minuter senare fortsatte Häckens mardröm när lagkapten Mikkel Rygaard fick ett direkt rött kort för en hög spark mot Max Fenger.

Matchen slutade 2–1 till Blåvitt som tog blytunga poäng i Europa-jakten.

Startelvor:

BK Häcken: Berisha – Lindberg, Lode, Samuelsson, Lundkvist – Andersen, Leach Holm – Svanbäck, Rygaard, Layouni – Nioule

IFK Göteborg: Bishesari – Santos, Svensson, Erlingmark, Tolf – Kruse, Jagne – Alioum, Heintz, Clemmensen – Fenger