LISTA: Tio stjärnor som kan lämna allsvenskan i sommar

Vårsäsongen i allsvenskan är över och mycket kan hända i sommarfönstret.

FD listar tio stjärnor som kan dra utomlands efter VM.

Robbie Ure, IK Sirius

Det är favorit på att succéanfallaren lämnar serieledarna. Stort intresse på skotten från både England, Tyskland och Portugal och enligt Melker Heier är Ure den i särklass bästa nian i allsvenskan som mycket väl kunnat ta en tröja i Skottlands VM-trupp. Han kanske är med där till hösten om det blir ett steg utomlands i sommar.

Isak Bjerkebo, IK Sirius

Lagkamrat Bjerkebo har varit allsvenskans bästa spelare under våren vilket hans sex uttagningar i FD-elvan ”omgångens lag” vittnar om. Ingen har varit i närheten av Bjerkebo där och han leder allsvenskans skytteliga på sina nio mål. Visserligen ett par straffmål, men att toppa skytteligan som ytter är förstås imponerande och skåningen fanns också med i Graham Potters bruttotrupp till VM.

Mikael Anderson, Djurgårdens IF

Expressen har kommit med uppgifter om att Dif-stjärnan kan komma att lämna i sommar efter blott ett år i klubben. Efter Bo Heglands succé finns det kanske inte plats för båda i elvan samtidigt, något också tränaren Jani Honkavaara nyligen var inne på. Hegland är förstås svårpetad och då kanske Anderson själv vill röra på sig efter den jobbiga våren med skadeproblem.

Filip Manojlovic, Djurgårdens IF

Helt tappat sin plats mellan stolparna i Djurgården. Petad av Jacob Rinne och den erfarne målvakten verkar själv vilja lämna i sommar när jag frågade Jani Honkavaara efter Filip Sidklevs gästspel på Kaknäs.

Zadok Yohanna, AIK

Det var längesen som en spelare var så här hajpad i allsvenskan. Real Madrid, Benfica, Rennes, Brighton och Leipzig är klubbar som visat intresse för 18-åriga Yohanna. Mycket talar för att AIK vill få igenom en affär i sommar för att rädda ekonomin.

Jens Stryger, Malmö FF

I ett krisande ryktas det nu från Sportbladet att förre danske VM-spelaren ser ut att lämna i sommar. Det finns intresse från utlandet och konstigt är väl inte det sett till vilket attraktivt namn Stryger fortsatt är efter sina år i Trabzonspor och Udinese. Inne på tredje året i MFF och ska han hinna med ett nytt utlandsäventyr är det läge nu för 35-åringen nu med bara ett halvår kvar på kontraktet.

Elliot Stroud, Mjällby AIF

SM-guld i höstas, cupguld i maj månad och uttagen i Graham Potters VM-trupp. Nu är Stroud en ovanligt ödmjuk kille men vem som helst i övrigt hade tagit chansen i sommar efter den här succén. Återstår helt enkelt att se.

Abdoulie Manneh, Mjällby AIF

Han var ”klar” för Olympiakos i fjol somras, ”klar” för Birmingham i vintras. Mycket talar för att den snabbe gambianen hoppas på tredje gången gillt i sommar.

Abdullah Iqbal, Mjällby AIF

Ville lämna efter SM-guldet och talade i vintras besviket om att den drömmen sprack. Inte konstigt om Mjällbys succéback nu räknar med en flytt under sommarfönstret i stället.

Silas Andersen, BK Häcken

Uppges vara nära en häftig flytt till Sporting och BK Häcken själva verkar nästan inställda på att sälja den karismatiske dansken som glänste rejält i sin eventuellt sista allsvenska match i episka 3-2-vändningen mot Hammarby i söndags.