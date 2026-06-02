Prenumerera

Logga in

Smällen: Baumgartner skadad – kuggen missar VM

Author image
Lovina Stafhammar
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Österrike har åkt på en hård smäll inför VM.
Kuggen Christoph Baumgartner är skadad.

Under måndagen spelade Österrike, likt Sverige, VM-genrep mot Sveriges motståndare Tunisien.

Österrike vann matchen md 1–0, men seger blev dyr. Kuggen Christoph Baumgartner skadade ljumsken på uppvärmingen och efter en MR-röntgen står det nu klart att det rör sig om en muskelskada som att han inte kan spela VM.

– Det här är naturligtvis mycket bittra nyheter för Christoph och för oss som lag. Han är en viktig spelare och en nyckelspelare i vår trupp. Nu ger vi honom vårt fulla stöd i hans återhämtning, säger Rangnick på förbundets hemsida,

Mittfältaren har en stark säsongen i ryggen och noterades i Bundesliga för 13 mål och 9 assist på 33 matcher i ett Leipzig som slutade trea.

I gruppspelet ställs Österrike mot Jordanien, Argentina och Algeriet i grupp J.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt