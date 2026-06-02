Smällen: Baumgartner skadad – kuggen missar VM

Österrike har åkt på en hård smäll inför VM.

Kuggen Christoph Baumgartner är skadad.

Under måndagen spelade Österrike, likt Sverige, VM-genrep mot Sveriges motståndare Tunisien.

Österrike vann matchen md 1–0, men seger blev dyr. Kuggen Christoph Baumgartner skadade ljumsken på uppvärmingen och efter en MR-röntgen står det nu klart att det rör sig om en muskelskada som att han inte kan spela VM.

– Det här är naturligtvis mycket bittra nyheter för Christoph och för oss som lag. Han är en viktig spelare och en nyckelspelare i vår trupp. Nu ger vi honom vårt fulla stöd i hans återhämtning, säger Rangnick på förbundets hemsida,

Mittfältaren har en stark säsongen i ryggen och noterades i Bundesliga för 13 mål och 9 assist på 33 matcher i ett Leipzig som slutade trea.

I gruppspelet ställs Österrike mot Jordanien, Argentina och Algeriet i grupp J.