Svartmålades i Hamburg: ”Han förstörde min karriär”

Han lämnade MFF för Hamburg och efter en lyckad inledning ändrades allt för Marko Johansson.

Än i dag lever han med ryktet om sig som strulig, en bild som förra tränaren i Hamburg skapade och som hindrade klubbar från att värva målvakten.

– Han förstörde min karriär, jag vill aldrig se honom igen, säger Johansson till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Aldrig tidigare har Marko Johansson velat prata om vad som hände i Hamburg.

Men nu, fyra år senare, väljer han att öppna upp om mardrömmen i tyska storklubben.

För medan jämngamla Viktor Johansson och Jacob Widell Zetterström ska spela VM för Sverige har Johansson inte haft samma spikraka resa sedan han lämnade Malmö FF sommaren 2021.

– Det hade absolut kunnat vara jag som varit med i VM nu, men det är ingenting att gräva i, säger Marko Johansson som var förstavalet i U19-EM 2017 i konkurrens med Viktor Johansson.

– Det är bara kul att det går bra för Viktor och Jacob. I slutändan handlar det om att få spela i klubblaget. Jag hade sex fantastiska första månader i Hamburg, men sedan kom helvetet…

Johansson tar en paus innan han fortsätter.

– Det är lika bra att riva av plåstret, många vet inte sanningen. Hade jag fått spela kontinuerligt hade jag kunnat vara där Viktor och Widell Zetterström är i dag, men klart de går före mig. De har fått spela. Chansen finns fortfarande, jag är bara 27 år. När jag spelade i Eintracht Braunschweig hade jag kanske kommit med i landslaget, men sedan bröt jag tummen. Det är små marginaler, det är mycket tillfälligheter.

Men vad hände i Hamburg?

– Det gick väldigt bra där. Fyra insläppta första sju matcherna. I två av dessa matcher blev jag matchens lirare. Men vår tränare var speciell…

”Fick höra att jag var en bad guy”

Johansson pratar om sin tidigare tränare i Hamburg, i dag Alexander Bernhardssons tränare i Holstein Kiel. Våren 2022, dryga halvåret efter Johanssons omedelbara succé i tyska storklubben, hamnade han helt utanför laget med motiveringen ”mentalitetsproblem”. Tränaren menade att målvakten inte tog fotbollen på allvar, något som smutsat ner målvaktens varumärke än i dag.

– Gjorde man en dålig match fick man höra att det var det värsta han sett, säger Johansson om tränaren och fortsätter:

– Då har man inte samma motivation. I en träningsmatch gjorde jag flera misstag, mycket berodde på att jag inte kände att han litade på mig och de konstanta nedtryckningarna gjorde att jag blev vilse och osäker i mig själv. Sista matcherna på säsongen tog han bort mig från truppen helt. Då skulle jag söka mig vidare men när intresserade klubbar ville ha feedback från Hamburg… jag tror mitt namn svartmålades.

Under kontraktsperioden i Hamburg lånades Johansson sedermera ut till Bochum, HBK och Hansa Rostock, men skåningen menar att det fanns klubbar som ångrade sig efter referens från tränaren.

– Jag har haft det väldigt tufft i fyra år nu. Vitesse ville ha mig, jag ville dit redan innan Hamburg när jag fortfarande var i MFF. Det gick inte vägen för MFF ville inte släppa mig. Därefter ville jag på lån till Vitesse när jag var i Hamburg, men efter att de tagit referens fick de höra att jag var en ”bad guy”… jag var ju inte det, det kan spelarna förklara själva. Sedan fortsatte den onda spiralen. Raków Częstochowa i Polen hade sålt sin målvakt, en jugge (bosniern Vladan Kovačević), till Sporting och allt var klappat och klart att jag skulle dit. Jag skulle ta hans plats mellan stolparna tills jag bevisat motsatsen. Allt var klart, men sedan ringde deras målvaktstränare upp och sa att feedbacken de fått från Hamburg kring mig inte var bra. Det var otroligt tufft att få höra ett bakslag igen när man trodde att de skulle vända, jag ville bara gråta.

”Blev nedtryckt som svarta fåret”

Johansson menar dock att ingen annan klubb pratat dåligt om honom, bara Hamburg.

– Ingen annan har haft något ont att säga. När det bara är skitsnack och det nu påverkat min fotboll i fyra års tid, klart det är tufft. Vi pratade om Viktor och Jacob förut, de har hela tiden fått spela. Jag har de här åren fått fajtas över saker som jag inte själv kunnat styra över. Vissa saker tar man med sig. Jag var ung när jag kom till Hamburg och nu när man är mer vuxen ser man saker från ett annat perspektiv. Det har dock inte varit fyra enkla år men jag vill inte släppa min dröm och kämpar hårdare än någonsin.

Du har aldrig velat öppna upp om det här tidigare. Varför gör du det nu?

– Vet du vad Casper… jag har inte varit mentalt redo för det. Jag hade ett helvete i Hamburg, jag grävde ner mig själv. Satt bara med hörlurarna framför datorn och ”gejmade”. När frugan var hemma gick jag till gymmet, jag ville inte belasta henne. Det var så mycket skriverier, det var katastrof. Han förstörde min karriär. Jag blev nedtryckt, han brände mig i en träningsmatch framför hela truppen. Jag ville nästan gå in på toa och gråta. Det var tufft att vara ung och få fajtas med sin osäkerhet efter man blivit nedtryckt. Hamburg har bett om ursäkt till mig, gamla sportchefen har gjort det. Men jag har inte haft kontakt med tränaren, jag vill aldrig se honom igen, säger Johansson och fortsätter:

– Jag har tänkt på att berätta det för att jag vet att många andra unga spelare också fått utstå en hel del. Jag blev nedtryckt som svarta fåret. Min fotboll hade kunnat tagit mig någon annanstans. Jag har haft en bra karriär, men den hade samtidigt kunnat sett väldigt annorlunda ut.

Johansson har sedan september tillhört iranska storklubben Tractor, men tvingades i våras fly landet på grund av kriget. Han har tidigare för FD berättat att han håller i gång med IFK Värnamo men där siktet snarare är allsvenskan.