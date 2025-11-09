BP mot Degerfors – här är elvorna
IF Brommapojkarna mot Degerfors IF i den allsvenska slutomgången.
Inför matchen så har nu startelvorna släppts.
IF Brommapojkarna tar emot Degerfors IF i den allsvenska slutomgången.
För bortalaget är det mycket som står på spel, detta då man alltjämt slåss för sin överlevnad i allsvenskan.
STARTELVOR:
IF Brommapojkarna: Lacayo – Ssewankambo – Hovland – Barslund – Zanden – Ackermann – Timossi Andersson – Björklund – Oppong – Irandust – Lind.
Degerfors IF: Igonen – Ndinga – Hien – Pikkarainen – Sundgren – Netaby – Barsoum – Karlsson – Haarala – Taranis – Vukojevic.
