Brommapojkarna slog HBK på bortaplan

Halmstads BK tog emot Brommapojkarna i allsvenskan.

Under måndagen tog Halmstads BK emot IF Brommapojkarna i allsvenskans sjätte omgång.

I den första halvleken var det inget av lagen som lyckades ta ledningen. Mållöst efter de första 45 minuterna.

I den andra akten tog gästerna ledningen. David Isso spelade fram till Sion Oppong som spräckte nollan i den 59:e minuten.

Tio minuter senare utökade BP till 2–0 genom Kaare Barslund. I den 82:a minuten satte Mads Hansen spiken i kistan. HBK fick en reducering efter ett självmål i den 91:a minuten.

Strax innan slutvissla drog Hansen på sig sitt andra gula och blev utvisad.

Matchen slutade 3–1 till BP.