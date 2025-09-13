Delad pott för HBK och Norrköping
Halmstads BK tog emot IFK Norrköping i allsvenskan.
Drabbningen på Örjans Vall slutade 1–1.
Matchen mellan Halmstads BK och IFK Norrköping inleddes till fördel för HBK. efter dryga halvtimmen blev fransmannen Rocco Ascone fälld i straffområdet av Peking-försvararen Max Watson. Ascone tog straffen och satte 1–0-målet.
– Väldigt bra halvlek, tycker jag. Vi är bättre både i spelet och duellerna. Det känns som att vi har mest energi, summerade HBK-kaptenen Joel Allansson den första halvleken.
I den andra halvleken skulle Peking svara nästan direkt. David Moberg Karlsson spelade in en boll som hittade fram till Arnor Traustason. Islänningen kunde i sin tur placera in 1–1.
Fler mål blev det inte i matchen som slutade i delad pott.
Startelvor:
Halmstads BK: Erlandsson – Gregor, Schyberg, Kurtulus – Granath, Allansson, Ascone, Kaib – Mäenpää, Eyjolfsson – Persson
IFK Norrköping: Andersson – Neffati, Watson, Taamba, baggesen – Fransson, Traustason, Höög Jansson – Moberg Karlsson, Nyman, Sigurgeirsson
