Delad pott för HBK och Norrköping

Halmstads BK tog emot IFK Norrköping i allsvenskan.

Drabbningen på Örjans Vall slutade 1–1.

Foto: Bildbyrån

Matchen mellan Halmstads BK och IFK Norrköping inleddes till fördel för HBK. efter dryga halvtimmen blev fransmannen Rocco Ascone fälld i straffområdet av Peking-försvararen Max Watson. Ascone tog straffen och satte 1–0-målet.

– Väldigt bra halvlek, tycker jag. Vi är bättre både i spelet och duellerna. Det känns som att vi har mest energi, summerade HBK-kaptenen Joel Allansson den första halvleken.

I den andra halvleken skulle Peking svara nästan direkt. David Moberg Karlsson spelade in en boll som hittade fram till Arnor Traustason. Islänningen kunde i sin tur placera in 1–1.

Fler mål blev det inte i matchen som slutade i delad pott.

Startelvor:

Halmstads BK: Erlandsson – Gregor, Schyberg, Kurtulus – Granath, Allansson, Ascone, Kaib – Mäenpää, Eyjolfsson – Persson

IFK Norrköping: Andersson – Neffati, Watson, Taamba, baggesen – Fransson, Traustason, Höög Jansson – Moberg Karlsson, Nyman, Sigurgeirsson