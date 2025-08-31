Djurgården körde över Peking – Priskes målsuccé fortsätter

Djurgården gästade IFK Norrköping.

Då slog anfallsstjärnan August Priske till med dubbla mål när Dif vann med 4–0.

Inför matchen mellan IFK Norrköping och Djurgården stod det klart att ”Blårändernas” nyförvärv Jeppe Okkels gick direkt in i startelvan.

Innan avspark bekräftade även sportchefen Bosse Andersson att Tobias Gulliksen lämnar.

– Jag körde Gulliksen till flyget i morse. Han var väldigt glad. Han har fått tillåtelse att åka till en annan klubb och vi är överens med klubben. Det är bara att önska lycka till, säger han till HBO Max.

Matchen fick en drömstart för bortalaget. August Priske nickade in Djurgårdens ledningsmål i den 27:e minuten. Sedan tog det knappt tio minuter innan dansken var framme igen och styrde in 2–0-målet efter ett framspel av Matias Siltanen.

Innan första halvlek slutade blev det ännu mörkare för Norrköping när Yahya Kalley drog på sig sitt andra gula kort efter en tackling på Mikael Anderson.

I den andra halvleken fortsatte Djurgården på samma spår. I den 66:e minuten hittade Oskar Fallenius in med ett skott rakt i krysset, och i matchens slutskede cementerade inhoppande Nino Žugelj siffrorna till 0–4 på Platinumcars arena.

Startelvor:

IFK Norrköping:

Andersson – Kalley, Sögaard, Watson, Baggesen – Brönner, Traustason, Höög Jansson – Moberg Karlsson, Nyman, Sigurgeirsson.

Djurgårdens IF:

Manojlovic – Ståhl, Tenho, Danielson, Kosugi – Anderson, Schüller, Siltanen – Fallenius, Priske, Okkels.