Haksabanovic sänkte Djurgården i Stockholm

Matchen slutade 1–0 till MFF.

Den tredje omgången i allsvenskan kickar i gång med ett stormöte mellan Djurgårdens IF och Malmö FF på 3 Arena i Stockholm.

Inför matchen stod det klart att det gjordes förändringar i ”Blårändernas” backlinje från matchen mot Kalmar FF. Leon Hien och Mikael Marques ersattes av Piotr Johansson och Jacob Une.

När matchen väl var i gång var det hemmalaget som dominerade spelet med boll. Dif lyckades inte hitta fram till något farligare läge.

Efter dryga 25 minuter var det Djurgårdens Oskar Fallenius som var nära att spräcka nollan. yttern avlossade ett skott som tog i stolpen och ut.

Kort senare tvingades Fallenius bryta efter att ha tagit sig för baksida lår. Han ersattes av Jeppe Okkels och matchens första halvlek förblev mållös.

I den andra halvleken lyckades MFF ta ledningen. Efter en hörna hittade bollen till Sead Haksabanovic vars avslut hittade in bakom Jacob Rinne.

Fler mål blev det inte och Malmö FF tog en viktig skalp på bortaplan i Stockholm efter nästan 109 spelade minuter.