Halmstads BK säkrar allsvenska kontraktet

Halmstads BK kommer att spela kvar i allsvenskan nästa år.

Det står klart efter att man spelat 0-0 mot Brommapojkarna under söndagen.

Foto: Bildbyrån

Under lördagen ställdes Halmstads BK mot Brommapojkarna i den 29:e allsvenska omgången.

Sedan tidigare stod det klart att HBK endast behövde ta en poäng för att säkra det allsvenska kontraktet.

Med ställningen 0-0 på resultattavlan efter 90 minuter hade man också gjort det.

Detta står klart eftersom att Brommapojkarna möter Degerfors i den sista omgången, där det är helt omöjligt att båda lagen får med sig tre poäng.

BP ser i sin tur ut att klara sig kvar i serien även de – då man just nu har fem poäng ner till Degerfors på kvalplats.