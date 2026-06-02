Kongos VM-genrep stoppas – rädsla för Ebola

Kongo-Kinshasas planerade träningslandskamp mot Chile kommer inte att spelas.

Matchen stoppas av lokala myndigheter i Spanien med hänvisning till oro kring det pågående ebolautbrottet i landet.

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Kongo-Kinshasas VM-genrep mot Chile har ställts in. Träningsmatchen var planerad att spelas den 9 juni i den spanska kuststaden La Línea de la Concepción, men stoppas nu av lokala myndigheter.

Borgmästaren Juan Franco meddelar att beslutet fattats som en försiktighetsåtgärd efter rekommendationer från den regionala hälsovårdsmyndigheten.

– Jag har skrivit under beslutet som förbjuder genomförandet av matchen, säger Franco enligt AFP.

Kongo-Kinshasas landslag har redan påverkats av det senaste ebolautbrottet i landet. Den planerade landslagssamlingen på hemmaplan fick tidigare ställas in, vilket ledde till att truppen i stället samlades i Belgien.

Där väntar nu en träningsmatch mot Danmark på onsdagen.