Uppgifter: Barcelona överväger Harry Kane

Barcelona fortsätter jakten på en ny anfallare efter Robert Lewandowskis avsked.

Om drömvärvningen Julián Álvarez inte går att genomföra kan Harry Kane bli ett alternativ, enligt uppgifter.

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Barcelona arbetar vidare med att förstärka anfallet inför nästa säsong. Atlético Madrids stjärna Julián Álvarez uppges fortfarande vara klubbens förstahandsval, men samtidigt undersöks andra alternativ på transfermarknaden.

Enligt den spanska tidningen Sport finns Bayern Münchens anfallsstjärna Harry Kane med på Barcelonas lista över tänkbara ersättare om en affär med Álvarez inte blir av.

Kane har varit en av Europas mest produktiva målskyttar under de senaste åren och uppges vara öppen för en flytt till den katalanska storklubben.

Enligt uppgifterna har Barcelona redan tagit kontakt med spelarens representanter för att undersöka möjligheterna till en övergång.

Sport skriver vidare att Bayern München kan vara villigt att lyssna på bud omkring 80 miljoner euro, motsvarande cirka 870 miljoner kronor.