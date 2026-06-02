Uppgifter: Bennison kan lämna Real Madrid

Hanna Bennison kan vara på väg bort från Real Madrid.

Det efter endast en säsong i klubben.

Enligt spanska uppgifter finns den svenska landslagsmittfältaren bland spelarna som kan lämna i sommar.

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Förra sommaren tog Hanna Bennison steget från Juventus till Real Madrid efter en stark debutsäsong i Italien. Flytten till den spanska storklubben blev dock inte den succé som många hade väntat sig.

Under sin första säsong i Madrid noterades den svenska landslagsmittfältaren för 644 spelminuter och sex starter i tävlingssammanhang.

Nu rapporterar den spanska tidningen AS att Bennison kan lämna klubben redan i sommar, trots att hennes kontrakt sträcker sig till 2028.

Enligt uppgifterna planerar Real Madrid en större ombyggnation av spelartruppen där upp till åtta spelare kan få lämna. Bennison nämns som en av spelarna som riskerar att försvinna.

22-åringen har tidigare representerat FC Rosengård, Everton och Juventus.