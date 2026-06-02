Uppgifter: Abel Lorincz kliver in som ny analytiker i Djurgården

Djurgården arbetar med att stärka sin organisation.

Enligt uppgifter till Sportbladet är Abel Lorincz klar som ny analytiker i klubben.

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Djurgården förstärker sin sportsliga organisation inför framtiden. Enligt Sportbladets uppgifter är Abel Lorincz klar som ny analytiker i klubben.

Lorincz är ett välkänt namn inom svensk fotboll efter sin tid i Hammarby, där han arbetade tillsammans med den tidigare huvudtränaren Martí Cifuentes. Därefter lämnade han Sverige för en roll inom Sports Republic.

Enligt Sportbladet har Lorincz redan presenterats för Djurgårdens spelartrupp och ledarstab, även om klubben ännu inte har offentliggjort rekryteringen.

Utöver sitt nya uppdrag i Djurgården väntas Lorincz fortsätta sitt arbete i det finska herrlandslagets ledarstab, där han också har en roll.

