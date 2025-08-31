Hammarby krossade Öster – och tog viktiga poäng

Hammarby var i behov av tre poäng för att hänga med i kampen om SM-guldet.

Öster var i sin tur på jakt efter lika många poäng – för att klara sig kvar i allsvenskan.

Matchen skulle Hammarby vinna i stor stil då siffrorna skrevs till 4-0.



Efter 21 allsvenska omgångar hade Hammarby IF spelat in 42 poäng och placerade sig på andraplats i tabellen.

Nykomlingarna Östers IF var i sin tur på kvalplats efter lika många omgångar, med 18 inspelade poäng.

Under söndagseftermiddagen ställs de två klubbarna mot varandra på 3Arena – där hemmalaget skulle ha en fin dag på jobbet.

Det dröjde inte många minuter innan matchens första mål föll på konstgräset.

Öster-kaptenen Ivan Kričak stod för ett generalfel och gav bort bollen som sisteman redan i den tredje minuten. Det valde Paulos Abraham att kapitalisera på och snyggt placera in 1-0 bakom Wallinder i bortamålet.

Därefter kantades inledningen av matchen av ett antal slarviga ingripanden – från båda lagen.

Öster gjorde sitt för att kontraslå mot Bajen och var ytterst nära att kvittera efter 20 minuter. Detta då Daniel Ljung avslutade i ribban, på mållinjen och sedan ut.

En minut senare var Bajen nära att utöka sin ledning – först genom ett avslut från Besara som gick ut till hörna och därefter via en nick i mål från Victor Eriksson.

Det saknades inte heller chanser för fler mål i den första halvleken. Bland annat genom Paulos Abraham och Nahir Besara.

Hammarby-kaptenen ställde upp sig vid bollen efter att Adjei gjorts ner strax utanför boxen och frisparken från 34-åringen var allt annat än ful. 3-0 för Hammarby efter 43 minuter.

Den andra halvleken såg länge ut att sluta mållös – innan Markus Karlsson gjordes ner i boxen och Sebastian Tounekti sköt in 4-0 för Bajen.

Segern för de grönvita innebär att man fortsatt är åtta poäng bakom Mjällby i toppen. Öster tappar i sin tur en poäng på Degerfors som jagar Växjö-laget på kvalplats.