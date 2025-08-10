Prenumerera

Mållöst i tvillingderbyt på Strawberry arena

    Under söndagen ställdes AIK mot Djurgården i ett hett tvillingderby.
    Då slutade tillställningen utan mål – efter ett långt avbrott i inledningen av den andra halvleken.

    Det var i den 19:e allsvenska omgången som AIK tog emot Djurgården i säsongens andra tvillingderby.

    På nationalarenans gräs i Solna var den första halvleken minst sagt fylld av chanser, åt båda hållen.

    Tidigt in i matchen stod Kristoffer Nordfeldt för en läcker dubbelparad innan Mads Thychosen missade bollen omkring en meter från målet.

    Trots en stor mängd chanser slutade den första halvleken mållös.

    I inledningen av den andra halvleken brände Djurgårdens kortsida en stor mängd pyrotekniska pjäser samtidigt som en pjäs utskjutande pyroteknik small av. Det ledde i sin tur domare Adam Ladebäck till att kalla in samtliga spelare i omklädningsrummen för ett avbrott på omkring 20 minuter.

    När matchen väl drog igång igen skapade AIK de hetaste chanserna men lyckades inte komma förbi Jacob Rinne i Dif-målet.

    När de tre tilläggsminuterna i den andra halvleken var färdigspelade blåste domare Ladebäck av för fulltid, med ställningen 0-0. Detta efter att Filip Benkovic varit nära att nicka in segermålet omkring en minut tidigare.

