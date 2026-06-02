Häcken-försvararen missar landskamp – klarade inte hälsokontroll

Stine Sandbech, 30, är en viktig del av Häckens försvarsspel.

Danskan var uttagen till landslaget men får åka hem.

Mittbacken klarade inte häslokontrollen.

Foto: Bildbyrån

Häckens mittback Stine Sandbech var varit en viktig spelare för BK Häcken sedan hon kom tillbaka från korsbandsskadan och graviditeten. De senaste året har hon vunnit dubbla guld med Hisingeklubben.

Denna säsongen står hon enbart noterad för tre matcher av åtta i damallsvenskan. Hon startade samtliga.

I förra veckan blev 30-åringen uttagen till Danmarks VM-kvaltrupp för att möra Sverige och Serbien men Danmark får klara sig utan kuggen.

”Stine Sandbech har genomgått en hälsokontroll och har på grund av en skada bedömts vara oförmögen att spela matcherna mot Sverige och Serbien. Därför utgår hon ur truppen” skriver Danska landslaget via deras uttalande.

Vad som orsakar detta är ännu oklart. Rikke Madsen kallas in.

Sandbech har inte fått någon speltid de två senaste damallsvenska matcherna.