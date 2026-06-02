Uppgifter: Emil Holm lämnar Juventus

Emil Holm var utlånad till Juventus.

Tottosport rapporterar att svensken återvänder till Bologna.

Emil Holm var under våren utlånad från Bologna till Juventus. Lånet sträcket sig över våren men innehöll en köpoption.

Nu rapporterat Tottosport att Emil Holm ser ut att lämna Juventus i samband med att avtalet löper ut. Det rapporterar även Rai.

Emil Holm var uttagen till VM men råkade ut för en muskelskada vilket innebär att han missar mästerskapet. Han står noterad för åtta matcher med den Italienska klubben under våren.

