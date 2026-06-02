JUST NU: Förre Bajen-keepern till landslaget – Enblom skadad

Moa Edrud kallas in till damlandslaget för första gången.

Detta då Tove Enblom är skadad.

Det meddelar SvFF under tisdagen.

Damlandslaget ska möta Danmark och Italien i under kommande vecka. Tony Gustavsson tog ut tre målvakter med Jennifer Falk, Zecira Musovic och Tove Enblom.

Tove Enblom spelar till vardags i Vålerenga och fick förra sommaren göra sin första landskamp. Men nu är 31-åringen skadad.

Nu kallas Rosengårds-keepern Moa Edrud in till landslaget.

– På grund av den skada som Tove Enblom ådrog sig under helgens match så kommer hon inte vara tillgänglig för spel under denna samling. Därav så kallar vi in Moa Edrud, säger Niklas Egnell, Head of Performance, via SvFFs uttalande.

Detta blir Edruds första samling med damlandslaget. Hon var uttagen i U23 men Ebba Steen ersätter henne.

Moa Edrud har tidigare spelar i Hammarby och Växjö.