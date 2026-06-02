Officiellt: Klubbprofilen återvänder till Bayern München

Brasilianaren Dante återvänder till Bayern München.

Han blir huvudtränare för klubbens U23-lag.

Mittbacken Dante representerade Bayern München mellan 2012 och 2016 och hade en framgångsrik tid i klubben.

Nu är klubbprofilen tillbaka. Men denna gången som huvudtränare för klubbens U23-lag.

– Mitt tränarteam och jag vill stödja dem på bästa möjliga sätt under detta viktiga steg och försöka föra dem närmare deras mål att bli professionella fotbollsspelare. Jag ser fram emot att arbeta med spelarna, all personal och ledningen, säger brassen på klubbens hemsida och fortsätter:

– Jag är otroligt exalterad över den här utmaningen i min tidigare klubb, FC Bayern, och jag vill tacka ledningen för förtroendet de har visat mig.

Dante avslutade nyligen säsongen med Nice.