MFF med tredje raka torsken efter Bajens kross

STOCKHOLM. Nahir Besara hade stor show i första halvlek hemma mot MFF med ett hattrick.

Hammarbys 4-1-seger gör att Malmö FF inkasserade tredje raka förlusten i årets allsvenska.

Foto: Bildbyrån

Hammarby hade inga problem att studsa tillbaka efter finalförlusten i Svenska cupen för tre dagar sedan.

För nu hemma mot MFF inför nästan fulla hus på 3Arena kördes skåningarna över i första halvlek efter ett hattrick från Nahir Besara.

1-0 kom från straffpunkten efter att Paulos Abraham fixat den, 2-0 kom från ett skott med vänsterfoten.

Nytt liv i matchen skedde i minut 37 när Kenan Busuladžić reducerade, men kort före paus nickade Besara in 3-1 och kaptenen därmed hattrickhjälte redan i första halvlek.

Väl i andra halvlek sköt inhopparen Elohim Kaboré 4-1 – trodde han. Men den assisterande domaren höjde flaggan efter anfallarens stolpretur på Montader Madjeds friläge och i stället var det en annan inhoppare som punkterade tillställningen.

För i den 73:e minuten placerade Victor Lind 4-1 med ett skott i bortre. Dansken hade då bara varit på plan i tre minuter.

MFF med tredje raka förlusten i årets allsvenska och har hela nio poäng upp till serieledande Sirius där Uppsalalaget dessutom har en match till godo.

Bajen är tvåa, två poäng bakom Sirius – ett Sirius som i morgon stänger den åttonde omgången med bortamötet mot Djurgården.