Så ställer Mjällby och Häcken upp på Strandvallen

I torsdags vann de svenska cupen.

I dag tar Mjällby AIF mot BK Häcken i allsvenskan.

Matchen har avspark klockan 16.30.

För tre dagar sedan hade Mjällby AIF rest till Stockholm för att möta Hammarby i finalen av svenska cupen.

Där slutade matchen med en 2-1-seger för Blekinge-laget efter mål av Elliot Stroud och Jacob Bergström, vilket innebar att laget från Listerlandet säkrade sin första cuptitel någonsin.

I dag, söndag, väntar en ny match för Karl Marius Aksums lag som tar emot BK Häcken på Strandvallen. Matchen ingår i den åttonde allsvenska omgången. Inför matchen står det klart att hemmalaget väljer att göra flera förändringar jämfört med torsdagens startelva i Stockholm.

Startelvor:

Mjällby AIF: Wallinder; Tidstrand, Norén, Iqbal – Stroud, Leandersson, Gustafson, Miettinen – Samuelsen, Bergström, Kjaer.

BK Häcken: Linde; Lundkvist, Helander, Hilvenius, Wembangomo – Andersen, Doumbia – Svanbäck, Lindberg, Layouni – Lindgren.