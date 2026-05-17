Claesson nätade i sista matchen – Larsson med fyra (!) poäng

Viktor Claesson har gjort sin sista match för FC Köpenhamn.

Då passade den ena svensken på att göra ett mål.

Detta samtidigt som Jordan Larsson gjorde hela fyra (!) poäng.

Sedan en tid tillbaka har det stått klart att den före detta Blågult-spelaren Viktor Claesson kommer att lämna FC Köpenhamn efter säsongen. Detta då han kommer att flytta hem till IFK Värnamo, efter att hans avtal med den danska klubben löper ut.

Under söndagen gjorde svensken sin sista match med storklubben, som tog emot Randers hemma på Parken. Då behövde Claesson endast fem minuter på sig innan han satte sitt avtryck på matchen.

Avslutet från slottet var välplacerat och förkunnade att Claesson fick kröna sin sista match för FCK med ett mål.

Efter det skulle Youssoufa Moukoko fylla på till 2-0 efter passning av Jordan Larsson – som kom att ta över matchen helt och hållet.

Larsson stod nämligen för assisten till FCK:s 3-0-mål och gjorde även hemmalagets fjärde och femte mål i 5-0-segern. Således gjorde 28-åringen hela fyra (!) poäng i säsongens sista match och tilldelades betyget 9,6 av FotMob.

När Viktor Claesson till sist byttes ut efter 73 minuter gjorde han det med stående ovationer och applåder från FCK-suppotrarna.

Under sin tid i den danska storklubben vann Claesson tre ligatitlar och två cuptitlar.