JUST NU: MFF slog Gais i sista omgången

Malmö FF tog emot Gais i allsvenskans sista omgång.

Matchen slutade 2–1 till MFF.

Foto: Bildbyrån

Gais hade redan säkrat spel i Europa inför matchen mot Malmö FF i allsvenskan sista omgång.

I den första halvleken tog Gais eldningen på straff genom Ibrahim Diabate. Fullträffen blev ivorianens 18:e mål den här säsongen.

Det var gästerna från Göteborg som ledde i halvtid.

I den andra akten dröjde det sju minuter innan MFF svarade med en kvittering genom Sead Haksabanovic. Replikeringen gav hemmalaget vind i seglen och dryga tio minuter senare hade MFF vänt matchen till 2–1 genom Daniel Gudjohnsen.

Reslutlatet innebar att Gais fortsatt sitter på en tredjeplats och MFF slutade på en sjätteplats.