Mjällby AIF prisas som årets lag på Idrottsgalan
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Mjällby AIF har inte bara vunnit SM-guld.
Nu har de prisats som årets lag på Idrottsgalan 2026.
– Vi tackar så jättemycket för den här fantastiska utmärkelsen, säger sportchef Hasse Larsson på scen.
Efter en sensationell säsong i allsvenskan 2025 vann Mjällby AIF SM-guld och slog ett historiskt poängrekord.
Sedan dess har prestationen från laget från Listerlandet lyfts i media runt om i världen och priserna har haglat in från alla håll och kanter.
Nu har man också prisats som ”årets lag” på Idrottsgalan 2026 i Stockholm.
Bland de nominerade fanns stafettlandslagen i både orientering och längdskidor samt damlandslaget i cheerleading.
– Vi tackar så jättemycket för den här fantastiska utmärkelsen, säger sportchef Hasse Larsson på scen.
Den här artikeln handlar om: