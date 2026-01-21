Mjällby AIF prisas som årets lag på Idrottsgalan

Mjällby AIF har inte bara vunnit SM-guld.

Nu har de prisats som årets lag på Idrottsgalan 2026.

– Vi tackar så jättemycket för den här fantastiska utmärkelsen, säger sportchef Hasse Larsson på scen.

Foto: Bildbyrån

Efter en sensationell säsong i allsvenskan 2025 vann Mjällby AIF SM-guld och slog ett historiskt poängrekord.

Sedan dess har prestationen från laget från Listerlandet lyfts i media runt om i världen och priserna har haglat in från alla håll och kanter.

Nu har man också prisats som ”årets lag” på Idrottsgalan 2026 i Stockholm.

Bland de nominerade fanns stafettlandslagen i både orientering och längdskidor samt damlandslaget i cheerleading.

