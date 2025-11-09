JUST NU: Mjällby slog Häcken – krossar allsvenska poängrekordet

Allsvenska mästarna Mjällby AIF tog emot BK Häcken i den sista omgången av allsvenskan.

Då vann de Blekingeklubben med 1–0.

Mjällby sätter nytt allsvenskt poängrekord med 75 poäng.

Foto: Bildbyrån

I den sista omgången av allsvenskan 2025 tog de redan klara mästarna Mjällby emot BK häcken på Strandvallen. Gästerna BK Häcken hade inför matchen inget att spela på då de låg i mitten av tabellen och inte skulle påverkas av något resultat.

Matchen pågick länge utan att det blev mål åt något håll men i den 81:a minuten satte Alexander Johansson 1–0 till Maif. Fullträffen blev den enda i matchen och Mjällby vann.

Utöver segern sätter Mjällby AIF ett nytt allsvenskt poängrekord med 75 poäng. De har därmed slagit både AIK:s och Malmö FF:s rekord – som tidigare låg på 67 – med åtta poäng.