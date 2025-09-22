JUST NU: Peking på väg mot tung seger

IFK Norrköping mot AIK denna måndagskväll.

Matchen är igång i på Platinumcars arena.

Just nu står det 2–0 till hemmalaget.

IFK Norrköping mot AIK denna måndagskväll.

Matchinledningen i Norrköping var pigg och redan i den 7:e minuten så var hemmalaget nära att ta ledningen.

Kevin Höög Jansson drog till med en frispark som tvingade Kristoffer Nordfeldt till en fin räddning.

I mitten av den första halvleken fick AIK en bra chans att ställa om, men efter en lite svagare passning av Taha Ayari så lyckades inte Bersant Celina störa David Andersson allt för mycket med sitt avslut.

Efter lite mer än en halvtimme skulle dock målnollan spräckas.

Max Watson satte då bollen i mål, till stora AIK-protester. Bollen såg nämligen ut att ta på Amadeus Sögaards hand precis innan målet, men målet godkändes i vilket fall.

Peking var dock inte klara där, för i den 40:e minuten så utökades hemmalagets ledning genom Alexander Fransson.

I slutet av den första halvleken var det dock otäcka scener i Norrköping. Filip Benkovic skulle rensa bollen, men träffade istället Ísak Andri Sigurgeirsson i ansiktet med dobbarna. AIK-mittbacken tilldelades då ett gult kort och direkt därefter blåste domaren hör halvtid. Peking gick således in i pausvila med en 2–0-ledning.

Att AIK ville få till en förändring i den andra halvleken var tydligt, Mikkjal Thomassen genomförde nämligen ett trippelbyte inför den andra halvleken.

Csongvai, Geiger och Ali kom in, Ishwerwood, Papagiannopoulos och Yohanna klev av.

Bytena gav ingen direkt effekt och i den 70:e minuten valde Thomassen att sätta in Filling istället för Flataker

Texten uppdateras, matchen pågår:

STARTELVOR:

IFK Norrköping: Andersson – Neffati – Sögaard – Watson – Tamba – Baggesen – Fransson – Höög Jansson – Traustason – Nyman – Sigurgeirsson.

AIK: Nordfeldt – Benkovic – Papagiannopoulos – Isherwood – Edh – Salétros – Ayari – Celina – Yohanna – Flataker – Besirovic.