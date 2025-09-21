JUST NU: Pascal Lundqvist med från start – Lind saknas

IFK Göteborg gästas av Brommapojkarna hemma på Gamla Ullevi.

Matchen startar 14.00.

Se hur lagen ställer upp nedan.



Blåvitt tar emot Brommapojkarna i den 24:e omgången av allsvenskan.



Hemmalaget ligger på en femteplats med 41 inspelade poäng och har häng på Europaplatserna. Gästerna ligger på en nionde plats med 26 poäng.



För IFK Göteborg saknas Elis Bishesari i mål som drabbats av sjukdom. I övrig gör Ramon Pascal Lundqvist sin första start i allsvenskan sedan den 19 maj.



BP saknar nyckelspelaren Victor Lind, som klev av skadad mot AIK i förra omgången.

Startelvor:

IFK Göteborg: Dahlberg – Santos, Svensson, Erlingmark, Tolf – Thordarson, Kruse, Heintz – Alioum, Fenger, Lundqvist.

Brommapojkarna: Cavallius – Timossi Andersson, Hovland, Barslund, Zandén – Camara, Ackermann, Örqvist – Björklund – Arrhov, Alladoh.



