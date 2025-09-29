Så ställer Öster och Blåvitt upp i Växjö

Östers IF jagar en plats i allsvenskan 2026.

IFK Göteborg jagar en plats i Europa-kvalet nästa år.

Under måndagskvällen ställs de två lagen mot varandra.

Efter 24 allsvenska omgångar har Östers IF spelat in 22 poäng och befinner sig, i skrivande stund, på kvalplats.

IFK Göteborg har i sin tur spelat in 41 poäng och är just nu tre poäng från AIK på den sista kvalplatsen till Europa nästa år.

Således står mycket på spel för för de två lagen som ställs mot varandra på Spiris arena under måndagskvällen.

När lagen presenterade sina startelvor stod det bland annat klart att IFK Göteborg har valt Elis Bishesari från start istället för Pontus Dahlberg. Istället för Saidou Alioum har Felix Eriksson kommit in och tar plats på högerbacken, vilket innebär att Thomas Santos flyttas upp på kanten.

I hemmalaget har Roberth Björknesjö valt att spela med Noah Söderberg istället för avstängde Magnus Christensen. Även Daniel Ljung har tagit plats i elvan, istället för Vladimir Rodic.

Startelvor:

Östers IF: Wallinder; Varmanen, Adolfsson, Kricak, Olsson – Ask, Suhonen, Noah Söderberg – Uddenäs, Aliev, Ljung.

IFK Göteborg: Bishesari; Eriksson, Svensson, Erlingmark, Tolf – Thordarson, Kruse – Santos, Heintz, Pascal Lundqvist – Fenger.