Så startar AIK och Brommapojkarna

AIK tar emot Brommapojkarna i allsvenskan.

Så ställer lagen upp.

Foto: Bildbyrån

Under måndagen tar AIK emot Brommapojkarna på Strawberry Arena i Solna. Ett ”gnaget” som jagar viktiga poäng för att säkra Europaplats. Samtidigt är det ett BP som kommer från en torsk mot Hammarby och ligger i mitten av tabellen.

Inför matchen står det klart att John Guidetti inte är med i AIK:s trupp samtidigt som nyförvärvet Axel Kouamé finns med. När tränaren Mikkjal Thomassen presenterade sin elva görs det en förändring där Dino Besirovic ersätter Aron Csongvai.

Brommapojkarna gör två roteringar där Lukas Björklund ersätter Adam Jakobsen, som har lämnat, och Love Arrhov ersätter Ezekiel Alladoh.

Startelvor:

AIK: Nordfeldt – Thychosen, Benkovic, Papagiannopoulos, Isherwood – Edh, Salétros, Ayari, Besirovic – Celina, Flataker

Brommapojkarna: Cavallius – Barslund, Hovland, Cotton, Zandén – Ackermann, Camara – Timossi Andersson, Björklund, Lind – Arrhov