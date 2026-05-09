JUST NU: Så startar Blåvitt och Hammarby i stormötet

Stormöte på Gamla Ullevi väntar.

IFK Göteborg tar emot Hammarby i omgång sju av allsvenskan.

Nu är startelvorna här.

När startelvorna presenterades stod det klart att tränaren Stefan Billborn gör flera förändringar jämfört med senast. Jonas Bager tar plats i backlinjen medan August Erlingmark flyttas upp på mittfältet.

Offensivt väljer Billborn dessutom att ge förtroende till de unga talangerna Benjamin Brantlind, 18, och Alfons Borén, 19, från start.



Kalle Karlsson gör en förändring från den senaste startelvan mot Västerås. Noah Persson startar istället för Ibrahima Fofana.



Startelvor:

IFK Göteborg: Bishesari – Eriksson, Yeboah, Bager, Jallow – Kruse, Erlingmark, Heintz – Borén, Bergmark Wiberg, Brantlind.

Hammarby IF: Hahn – Skoglund, Eriksson, Winther, Persson – Karlsson, Adjei, Besara – Madjed, Abraham, Lind.