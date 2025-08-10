Mållöst mellan Degerfors och Häcken

Degerfors tog emot BK Häcken hemma på Stora valla.

Matchen slutade 0–0.

Det var viktiga poäng som stod på spel för 15:e placerade Degerfors IF när den allsvenska tian BK Häcken kom på besök till Stora valla under söndagen. Den allsvenska nykomlingen var i desperat behov av poäng för att undvika bottenstriden efter att inte ha vunnit en allsvensk match på 13 försök.

Gästande Häcken, å andra sidan, kom från två raka förluster och var även de pressade till att samla så många poäng som möjligt för att slippa bli indragna i en bottenstrid.

Matchen startade klockan 14:00.

Häcken startade piggt och Amor Layouni hade både ett och två lägen att spräcka nollan på Stora valla. Med 25 minuter på klockan hade Häcken ägt bollen under 72 procent av matchen och styrde spelet.

Efter en halvtimmes spel fick Degerfors ett farligt läge när Juhani Pikkarainen nickade på hörna. Häcken-målvakten Etrit Berisha stod för en jätteräddning, men domare Östling hade redan blåst för frispark för Mikkel Rygaard i situationen innan.

Minuter senare drev Elias Barsoum loss på vänsterkanten och spelade in till en helt fri Marcus Rafferty – som inte fick träff på bollen.

Ställningen när matchen gick till halvtid var 0–0.

– Det är tufft. Vi vet att Häcken är bra med boll. Vi har gjort det bra, sa Pikkarainen till Max i halvtid.

Efter en dryg timmes spel drev Christos Gravius in i Häckens straffområde och lossade ett farligt skott. Berisha klarade men returen landade hos Rafferty som testade på nytt – men Berisha rädde igen.

Med dryga tio minuter kvar av matchen tilldelas BK Häcken en straff. Samuel Leach Holm klev upp för att ge bortalaget ledningen men bommade.

Fler chanser blev det inte och matchen slutade mållöst mellan Degerfors och BK Häcken.

Startelvor:

Degerfors IF: Igonen; Sundgren, Pikkarainen, Hien, Moro – Ohlsson, Netabay, Gravius, Barsoum – Rafferty, Omorowa.

BK Häcken: Berisha; Lundkvist, Hilvenius, Lode, Jansson – Leach Holm, Rygaard, Andersen – Layouni, Svanbäck, Nioule.

