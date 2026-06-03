Uruguayanska stjärnan skadad – kan missa VM

Giorgian De Arrascaeta har nyligen kommit tillbaka från en skada.

Nu har han dragit på sig en ny smäll och riskerar att missa VM.

Det rapporterar ESPN Brazil.

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Den 16 juni premiärspelar Uruguay mot Saudiarabien i VM 2026.

Då riskerar de förstnämnda att få klara sig utan Giorgian De Arrascaeta, 32. Den rutinerade mittfältaren tog sig nyligen tillbaka från en fraktur i nyckelbenet och togs därför ut i Marcelo Bielsas VM-trupp.

Nu kan dock mästerskapet vara i fara ändå.

Enligt ESPN Brazil har Flamengospelaren dragit på sig en vadskada under en träning som riskerar att hålla honom borta från sommarens mästerskap.

Vidare skriver journalisten Martin Charquero att Bielsa väntas fatta ett beslut om De Arrascaetas vara eller icke vara i truppen under onsdagen. I det fall att 32-åringen stryks från truppen väntas Austin-spelaren Facundo Torres att ersätta honom.

Bortsett Saudiarabien ställs Uruguay mot Kap Verde och Spanien i sin grupp.